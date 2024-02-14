Ferhat Göçer'den 'Sevgi'

Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir şarkı yaptı.

Sözleri Gülsen Karatoprak’a, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan 'Sevgi' adlı şarkının bestesinde Ferhat Göçer'in kendi imzası bulunuyor.

'Sevgi' için çekilen klibin yönetmen koltuğuna Onur Elmas oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Yiğit Erkekli yaptı.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BOŞ GEÇİRMEK YAKIŞMAZ BİZE"

Ferhat Göçer, "Sevgililer Günü'nü boş geçirirsek yakışmaz bize. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ismini ‘Sevgi Günü’ olarak değiştirelim. Örtülü bir 3'üncü Dünya Savaşı yaşıyoruz. Sevginin yavaş yavaş dünyadan elini eteğini çektiğini hissediyorum" dedi.

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'Sevgi' adlı şarkının sözleri ise şöyle;

Yeni güne uyanır kalbim her sabah

Yeni renge boyanır ruhum

Konu sen olunca

Seni bana beni sana düşüren ne varsa

Yakışanı yaptım bana

Durdum orada

Günler geceleri kovalar

Sorgu sual bizi oyalar

Kapandı sansak da kapılar

Aralıklar var

Lisan hangi dil

Olursa olsun bil ki

Çözer hep her şeyi sevgi

Bu liman en güvenli

Olan değil mi

Örer en güçlü bağı sevgi

Bir daha olmaz ki

Bir daha bulunmaz ki

Bizim gibi söyle kaç kişi

Lisan hangi dil

Olursa olsun bil ki

Çözer hep her şeyi sevgi