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Ferhat Göçer'den depremzede çocuklar için

Giriş: 01.04.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Ferhat Göçer'den depremzede çocuklar için
Depremzede çocuklar için
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Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarını seslendirdiği 'Aldırma Gönül Müzikali'nde depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı

HABERTURK.COM

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin aşkları, heyecanları, hüzünleri, hasretlerini sahnelediği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarını seslendirdiği 'Aldırma Gönül Müzikali' ile depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıktı.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen oyun; geliri 11 ilde etkilenen depremzede çocuklar yararına; Lions ve Kültürel Dönüşüm Derneği katkılarıyla, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne aktarılmak üzere sahnelendi.

Oyun sonrası, Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu ve Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Feyza Bozok, UNICEF Türkiye Milli Komitesi İletişim Direktörü Gülcem Bayer, Ferhat Göçer’e, desteğinden dolayı teşekkür sertifikası ve plaketi takdim ettiler.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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