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        Haberler Gündem Politika Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:34
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        Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin yedinci yılında andı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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