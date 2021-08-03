Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alarak bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın ailesi, yarışmayı Buca ilçesindeki evlerinde izledi.
Milli cimnastikçinin ailesinin oturduğu binaya ve evlerinin karşısında Ferhat Arıcan'ın antrenman yaptığı spor salonuna, Türk bayrakları ve "İzmir'in gururu" yazılı afişler asıldı.
Anne Dilek Arıcan, oğluyla büyük gurur duyduklarını aktardı.
Oğlunun yarışmasını televizyondan takip etmeye çalıştığını ancak heyecandan izleyemediğini belirten anne Arıcan, "O kadar güzel bir duygu ki ben bakmıyorum, seyretmiyorum hiçbir şekilde. Arkam dönük sonra tekrar izliyorum. Herkes bağırdıktan sonra ben 'Oldu mu?' diye soruyorum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Kendisinin artık "olimpiyat madalyası sahibi sporcunun annesi" olduğunu dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:
"Ferhat, 20 yılının hakkını verdi bize. Emeğinin karşılığını aldı. Bizleri de gururlandırdı. Müthiş. Olimpiyat madalyası olan bir sporcunun annesiyim ben artık. O kadar mutluyum ki binlerce şükürler olsun. Ferhat, yaklaşık iki, iki buçuk aydır kampta kalıyor. Arada sırada sadece çamaşırlarını yıkatmak için geliyor. 'Anne bunları yıka hemen hazır olması lazım. Ben akşama gelip alacağım.' diyordu. Ben hazırlıyorum hemen arada. Onun sevdiği yemekleri de hemen içine koyuyorum. Küçük sürprizler yapıyorum. Alıp, hemen gidiyor. Hiç görüşemiyoruz, bırakın eve gelmeyi telefonla bile konuşamıyoruz. 'Hiç psikolojimi bozamam. Kimseyle konuşamam. Aynı rutinde gitmem lazım, değiştirirsem olmuyor.' diyordu. 'Uyku, yemek ve antrenman saatimin hiç karışmaması lazım.' diyordu. Yaklaşık iki, iki buçuk aydır hem bizden hem nişanlısından ayrı kaldı evladım ama hakkını aldı."
BABA AYHAN ARICAN: CİMNASTİKTE TARİH YAZDI
Baba Ayhan Arıcan ise bugün bir ailenin hissedeceği en güzel duyguları yaşadıklarını kaydederek, "Çok emek verdik. Ferhat da çok büyük emek verdi. Annesinin çok büyük emekleri var. Ferhat biraz geç başlamasına rağmen güzel yerlere geldi. Güzel bir duygu yaşadık, çok sevindik. Türkiye adına çok sevindik. Cimnastikte tarih yazdı oğlum. Cimnastiğimizi bir yere getirmek için de büyük bir emek sarf etti. Bundan sonra da inşallah daha güzel yerlere getirecek." değerlendirmesinde bulundu.
Oğlunu televizyondan izlerken çok heyecanlandığını anlatan baba Arıcan, "Ben izliyorum ama inanın o an kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. En son bittiğinde zaten canım ağzımdan çıkacaktı, o hale geldim. Nefes falan alamadım. İlk yarışan Ferhat olduğu için diğer yarışmacıları da seyretmek zorundaydım, sonuna kadar aynı heyecanı yaşadım. Sonu güzel bitti, çok güzel oldu, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
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