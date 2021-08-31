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HaberlerMagazinFerhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım
Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım
Ferhan Şensoy'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Şensoy'un yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, ölüm haberinin ardından babası ve Şensoy'un rol aldığı 'Pardon' filminde birbirlerine sarıldıkları sahneyi paylaştı
Pelin Öztekin, usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı.
Oyuncu, 'Pardon' filminde Şensoy ve Öztekin'in birbirlerine sarıldığı anı Instagram'dan paylaştı.
Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" ifadelerini kullanmıştı.
PARDON FİLMİNİN KONUSU
Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Ferhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım/ferhan-sensoy-un-dostu-rasim-oztekin-in-kizi-pelin-oztekin-den-duygulandiran-paylasim-3177875-magazin
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