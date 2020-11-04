Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Ferencvaros Juventus maçı saat 23:00'de başlayacak...

FERENCVAROS JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçına sahne olacak Ferencvaros Juventus maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Ferencvaros : Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguen



Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - Chiesa, Arthur, Rabiot, Aaron Ramsey - Àlvaro Morata, Cristiano.