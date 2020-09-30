Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturmuş Sergiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Ferencvaros, Devler Ligi'ne kaldı! Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda rakibiyle 3-3 berabere kalan Macaristan temsilcisi rövanşta sahasında rakibine geçit vermedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Rebrov ve öğrencileri deplasman golü kuralıyla grup aşamasına kaldı ve 24 yıl sonra bunu başardı.