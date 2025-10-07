Ferdi'ye sürpriz doğum günü kutlaması!

Bulgaristan maçının hazırlıklarını süren A Milli Futbol Takımı'nda 26 yaşına giren Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Başarılı sol bek için Riva'da doğum günü pastası kesildi. Milli futbolcuya pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti. Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.

