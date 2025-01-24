Ferdi Tayfur'un oğlu Taha: Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün...

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Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın.