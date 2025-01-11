Ferdi Tayfur'un cenazesinde polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımadı
Oyuncu Mustafa Üstündağ; geçtiğimiz hafta, Ferdi Tayfur'un cenaze namazına katılmak isterken polisler kendisini bir hayranı sandı. Polisler, protokol bölümüne alınmayan Üstündağ'ı, alandan dışarı çıkarmak istedi
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenazesinde oyuncu Mustafa Üstündağ ile polisler arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada günler sonra paylaşılan görüntülerde; izdihamın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende polislerin, Ferdi Tayfur'un bir hayranı sanarak protokol bölümüne almak istemediği Mustafa Üstündağ için vatandaşların devreye girdiği görüldü.