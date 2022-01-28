Ferdi Özbgen anıldı

Ferdi Özbeğen, vefatının 9’uncu yılında Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Özbeğen’in tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu bağışladığı Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra sanatçının yakınları, dostları ve sevenleri de katıldı.
Anma töreninde konuşma yapan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, şunları söyledi; “Sanat dünyasındaki saygın kişiliği ile geniş hayran kitlesine ulaşan, değerli piyanist ve güçlü yorumcu kıymetli bağışçımız Ferdi Özbeğen, 28 Ocak 2013’te hayata veda etmeden önce tüm mal varlığını ve kendisi için manevi değeri büyük olan beyaz piyanosunu Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı. Beyaz piyanosu şimdi, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde çocuklarımıza emanet. Ferdi Özbeğen’in adına verilen burs fonundan bugüne kadar 11 öğrenci burs aldı, 2021 - 2022 eğitim yılında 17 öğrencimizin daha eğitimine katkı sağlanacak olup, toplam 28 öğrenci burs almış olacaktır. Böylesine kıymetli bir ismin aydın bir gelecek ideali ile Vakfımıza bağış yapmış olmasına müteşekkiriz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, onun yaktığı ışığı sonsuza dek devam ettirmek üzere çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz.”
Vasiyetiyle tüm mal varlığını ve beyaz piyanosunu TEV’e bağışlayan Ferdi Özbeğen’in adına açılan burs fonu, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Ferdi Özbeğen’in beyaz piyanosu ise Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılıyor.
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