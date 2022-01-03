Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye, Hollanda ve Kanada milli takımlarından birini seçme hakkına sahip olan Ferdi, tercihini ülkemizden yana kullandı.

Başarılı futbolcu kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.

Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması beklenen Ferdi, bu kararıyla birlikte sarı lacivertli ekipte Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.