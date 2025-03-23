Ferdi Kadıoğlu, nişanlandı

Bu sezon İngiltere takımı Brighton'a transfer olan Ferdi, takıma kısa sürede uyum sağlamış fakat geçirdiği sakatlıktan dolayı takımdan uzak kalmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu.

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Ferdi Kadıoğlu; evlenme teklifi sonrasında; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve her zaman" dedi Ferdi Kadıoğlu, diz çökerek Sera Vrij'e pırlanta yüzüğü eşliğinde "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Vrij'ın cevabı; "Evet" oldu.