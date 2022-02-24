UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor... Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Nazım Sangare'yi oyuna aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.