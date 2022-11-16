A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşadık. 33. dakikada hava topuna çıktıktan sonra sağ bacağını tutan Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahalesi sonrasında riske girmeyen Ferdi Kadıoğlu oyuna devam etmedi ve Eren Elmalı maça giren isim oldu.