Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro masada
Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı. Dortmund ve Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye 25 milyon euro teklif edecek
- 1
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezonda yeni bir maceraya başlayabileceğini ifade ettiği Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takıma yapılan teklifler ortaya çıktı.
- 2
Bu sezonki üst düzey performansıyla takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynayan Ferdi ile çok sayıda dev kulüp yakından ilgileniyor.
- 3
Ferdi için somut teklif yapmaya hazırlanan kulüplerin ise Fenerbahçe’den daha önce Elif Elmas ve Kim-Min Jae gibi isimleri transfer eden Napoli ve yardımcı antrenörlüğe Nuri Şahin’i getiren Dortmund olduğu öğrenildi.
-
- 4
Her iki kulübün de Ferdi için Fenerbahçe’nin kapısını 25 milyon euroluk bir teklifle çaldığı ancak Fenerbahçe yönetiminin beklentisinin masadaki bu tekliflerden daha yüksek olduğu belirtildi.
- 5