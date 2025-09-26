Ferdi Kadıoğlu, baba olmaya gün sayıyor
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Vrij ile Kadıoğlu, anne - baba olacak olmanın heyecanını yaşarken doğum öncesi anlarını kamera karşısında ölümsüzleştirdi
Kariyerini, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatında bir hayli mutlu.
Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij’e geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifinde bulunan Ferdi Kadıoğlu, kısa süre sonra sosyal medya hesabından baba adayı olduğunu duyurmuştu.
Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, haziran ayında düzenledikleri bir organizasyonla bebeklerinin cinsiyetini de açıklamış ve kız çocuk sahibi olacaklarını paylaşmıştı.
Yakın zamanda kızlarını kucaklarına alan Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, kamera karşısına geçti.
Doğum öncesi anlarını ölümsüzleştirmeye devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.