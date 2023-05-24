Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Sağ bekte görev yapan ve başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 1, Sivasspor’a da 2 gol kaydeden Ferdi, Türkiye Kupası’nda ilk golünü attı. Bu sezon kaydettiği 3 golü de deplasmanda bulan 23 yaşındaki oyuncu, Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Ferdi, 90 dakika sahada kaldı.