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Ferdi Kadıoğlu 4. golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında fileleri havalandıran bu sezon 4. golünü kaydetti.

Giriş: 24.05.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
Ferdi Kadıoğlu 4. golünü attı
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Sağ bekte görev yapan ve başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 1, Sivasspor’a da 2 gol kaydeden Ferdi, Türkiye Kupası’nda ilk golünü attı. Bu sezon kaydettiği 3 golü de deplasmanda bulan 23 yaşındaki oyuncu, Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Ferdi, 90 dakika sahada kaldı.

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