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Ferdi Kadıoğlu, 19 maçlık seriye son verdi

19 maçtır sarı kart ceza sınırında olan Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçında sarı kart görerek 19 maçın ardından sarı kart cezalısı oldu. Ferdi, 29. haftada oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Giriş: 10.04.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ferdi Kadıoğlu, 19 maçlık seriye son verdi
HABERTURK.COM

Ligde 19 maçtır sarı kart ceza sınırında forma giyen Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fatih Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart görerek, seriye son verdi.

19 maçtır sarı kart ceza sınırında süre alan Ferdi Kadıoğlu, ilk olarak ligin ilk 2 haftasında oynanan Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında üst üste sarı kart görmüştü. 3. defa ise 5. haftadaki Kayserispor müsabakasında sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, bu haftadan sonra 28. haftaya kadar ceza sınırında görev aldı. Karagümrük maçının 42. dakikasında sarı kart gören Ferdi, 29. haftada Ülker Stadı’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Ferdi, sarı-lacivertli forma ile ligde çıktığı 25 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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