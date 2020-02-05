'Ferah Feza' Dolapdere'de

Nilhan Sesalan’nın “Ferah Feza” adlı solo sergisini 15 Şubat-6 Nisan tarihleri arasında Evliyagil Dolapdere'de sanatseverlerle buluşacak.

Evliyagil Dolapdere, Beral Madra küratörlüğünde Nilhan Sesalan’nın “Ferah Feza” solo sergisini arasında ağırlamaya hazırlanıyor. Sergide Sesalan'ın geniş üretim yelpazesi yeni üretimleriyle beraber gözler önüne seriliyor.

Nilhan Sesalan

Nilhan Sesalan’ın yapıtlarında giderek daha dolaylı bir hal alan günlük hayat katmanında, her şeyi “olduğu” gibi algılama çabasıyla birlikte arkeoloji, mimari ve doğa referanslarının üst düzey analitik okumalarına da tanıklık ediyoruz.

Evliyagil Dolapdere’de açılacak olan yeni sergisi “Ferah Feza” tüm bu referansları içeren bronz. ahşap. taş ve bakır gibi malzemelerle sanatçının son dönem ürettiği yeni yapıtların da bulunduğu bir anlatımla izleyicileri ağırlayacak.