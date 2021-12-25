Acar, "Payti, SP hastası öğrencimin hediyesi. 3,5 yaşında. Yumurtadan çıkmasından 1 gün sonra bana geldi. O günden beri birlikteyiz. Evde, okulda, markette, sokakta, pazarda, her yerde görebilirsiniz 'Payti'yi. 'Payti' artık evcilleşti, normal kediler ve köpekler nasıl evcilleştiriliyorsa 'Payti' de onlar gibi bir canlı oldu. Bazıları doğasıyla oynadığımı düşünüyorlar ama 'Payti' zaten kuluçka makinesinden çıktığı için doğasıyla oynandığını zannetmiyorum.