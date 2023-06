Tayvanlı fitness fenomeni yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Beni önemseyen, beni destekleyen ve neşelendiren her aile üyesi, arkadaş, hayran ve buradaki herkesten özür dilemek istiyorum. Hayatımın en kötü şeyini yaptım. Kanser olduğum konusunda yalan söyledim ve üç yıl boyunca herkese yalan söyledim. Bana iyilik yapan herkes için üzgünüm. Benimle mümkün olan her şekilde ilgilenen kara ayı için daha da üzgünüm. Sevgili Ding Ding'imi savunduğum için özür dilerim. Beni tüm kalbi ve ruhuyla önemseyen Tumaz ailesi ve şu anda bana her zaman ilk destek olan eşim... Hepsi bilmeden benimle bu şeyleri yaptılar. Ölümü hak ettiğimi biliyorum ve seçtiğime katlanmak zorundayım. Ama lütfen onları suçlamayın veya herhangi bir açıklama için onlara baskı yapmayın. Herkes gibi onlar da kurban. Son olarak, yine de herkesten özür dilemek istiyorum. Suçlamalarını ve lanetlerini kabul edeceğim. Ayrıca bana destek olmak için indirim kodumu kullanan herkesten özür dilerim.Büyük bir üreticinin tazminata ihtiyacı varsa tamamen sorumlu olacağım.Elbette birçoğunun parayla telafi edilemeyeceğini biliyorum. Herkesten tekrar özür dileyebilirim. Bugünden itibaren Tumaz'dan ayrılacağım, bu anı bırak, bana inanmış hiçbir yerde kalmaya hakkım olmadığını biliyorum. Sebep olduğum rahatsızlık için de çok üzgünüm ve herkesin vaktini çaldığım için çok üzgünüm."