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Fenomen isim 3 yıl boyunca kanser olduğunu söyleyerek herkesi kandırdı! Gerçeği kocası ortaya çıkardı!

Tayvanlı bir fitness fenomeni, sosyal medya hesabından 3 yıl boyunca kanser olduğuna dair yalan söyleyerek hem takipçilerini hem de ailesini kandırdı. Gerçeği kocası ortaya çıkardı, fenomen itiraf etmek zorunda kaldı.

Giriş: 11.06.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tayvan’da tanınan bir fenomen olan MianBaobao, üç yıl önce kendisine geç evre pankreas kanseri teşhisi konduğunu duyurdu ve rutin "kanser tedavisi seansları" ile birlikte egzersiz yaptığı videoları #cancerfightingdaily benzeri hashtag'lerle paylaşmaya başladı. 

  • Kısa sürede Instagram'da fenomen haline gelen ve 11 binin üzerinde takipçiye sahip olan isimden, eşi şüphelendi ve konuyla ilgili araştırma yaptıktan sonra şüphesi konusunda haklı olduğunu öğrendi. Eşi South China Morning Post'a göre, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Tedaviye her gittiğinde ailesinin hastanenin dışında beklemesini istiyordum. Doktoru her zaman yalnız görüyordu ve sağlık durumuna dair hiçbir bilgi almamıza izin vermiyordu. 2021'de tüm aile için toplam tıbbi harcamalar sadece 275 dolardı ve son iki yılda ondan hiçbir doktor, teşhis kanıtı veya hastane makbuzu görmedim” 

  • Tüm sevdiklerini kandıran Tayvanlı fitness fenomeni sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla, 3 yıl boyunca herkesi kandırdığını kabul etti ve uzun bir itiraf mektubu yayınlayarak sosyal medya kullanmaya da son verdi. 

  • Tayvanlı fitness fenomeni yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Beni önemseyen, beni destekleyen ve neşelendiren her aile üyesi, arkadaş, hayran ve buradaki herkesten özür dilemek istiyorum. Hayatımın en kötü şeyini yaptım. Kanser olduğum konusunda yalan söyledim ve üç yıl boyunca herkese yalan söyledim. Bana iyilik yapan herkes için üzgünüm. Benimle mümkün olan her şekilde ilgilenen kara ayı için daha da üzgünüm. Sevgili Ding Ding'imi savunduğum için özür dilerim. Beni tüm kalbi ve ruhuyla önemseyen Tumaz ailesi ve şu anda bana her zaman ilk destek olan eşim... Hepsi bilmeden benimle bu şeyleri yaptılar. Ölümü hak ettiğimi biliyorum ve seçtiğime katlanmak zorundayım. Ama lütfen onları suçlamayın veya herhangi bir açıklama için onlara baskı yapmayın. Herkes gibi onlar da kurban. Son olarak, yine de herkesten özür dilemek istiyorum. Suçlamalarını ve lanetlerini kabul edeceğim. Ayrıca bana destek olmak için indirim kodumu kullanan herkesten özür dilerim.Büyük bir üreticinin tazminata ihtiyacı varsa tamamen sorumlu olacağım.Elbette birçoğunun parayla telafi edilemeyeceğini biliyorum. Herkesten tekrar özür dileyebilirim. Bugünden itibaren Tumaz'dan ayrılacağım, bu anı bırak, bana inanmış hiçbir yerde kalmaya hakkım olmadığını biliyorum. Sebep olduğum rahatsızlık için de çok üzgünüm ve herkesin vaktini çaldığım için çok üzgünüm."

  • Tayvanlı fenomen bu paylaşımı yaptıktan sonra sosyal medyayı bıraktı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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