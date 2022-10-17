Fenomen Huriye'nin komşusundan şok iddia!

Bengisu babası ve dayısı tarafından psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Huriye'nin komşusu canlı yayına bağlandı ve Huriye hakkında şok iddialarda bulundu.

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