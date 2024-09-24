Fenerbahçe'ye Fransız hakem!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü saat 19.45’te Ülker Stadyumu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Söz konusu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy oturacak. Dechepy’e AVAR olarak Romain Lissorgue eşlik edecek.