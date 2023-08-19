Fenerbahçe’nin Twente maçı oyuncu listesi açıklandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda Ligi ekiplerinden Twente ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesi duyurdu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder ile Brezilyalı futbolcu Fred, Twente maçı kadrosunda yer aldı. Samet Akaydin, Miguel Crespo, Serdar Dursun ile sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bright Osayi-Samuel ise kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği listede şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Fenerbahçe, müsabaka başlamadan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirebilir.