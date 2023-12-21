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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak?

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösterilen sarı lacivertliler, grubunu 1. tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılma şansını elde etti. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 00:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:22
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. H grubunda aldığı başarılı sonuçlarla grubunu lider tamamlayan başaran temsilcimiz, Konferans Ligi'ne play-off turu oynamadan son 16 turuna katılma fırsatını elde etti. Peki, "Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

          UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

          Fenerbahçe seri başı olarak katılacağı son 16 turunda, play-off'tan gelen takımlardan biri ile eşleşecek. Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat tarihinde çekilecek.

          Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

        • 4

          İşte Konferans Ligi play-off eşleşmeleri

          Sturm Garz -Slovan Bratislava

          Servette - Ludogorets

          Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

          Real Betis - Dinamo Zagreb

        • 5

          Olympiakos - Ferencvaros

          Ajax - Bodo/Glimt

          Molde - Legia Warszawa

          Macabi Haifa - Gent

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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