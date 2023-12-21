UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. H grubunda aldığı başarılı sonuçlarla grubunu lider tamamlayan başaran temsilcimiz, Konferans Ligi'ne play-off turu oynamadan son 16 turuna katılma fırsatını elde etti. Peki, "Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...