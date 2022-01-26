Fenerbahçe´nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe, otele yerleşmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal nezaretinde ilk idmanını yaptı. PCR testi pozitif çıkan 4 futbolcunun yanı sıra, Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş sakatlıklarından dolayı kampa katılmadı. Kamp kadrosunda yer almayan futbolcuların tedavileri İstanbul´da yapılacak.

Sarı lacivertli ekipte Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enver Valencia, Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna alınmayınca, altyapıdan 10 futbolcu kadroya dahil edildi. İdmanda Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaptı.