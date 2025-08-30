Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan yolunda...

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Al Hilal, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar içeren bir teklif yaptı.

Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla A Milli Takım'a yükselen Yusuf Akçiçek, bu sezon 2 resmi maçta görev yaptı.

