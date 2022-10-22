Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir galibiyetinin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bilecik, VAR konusunda TFF'ye şikayette bulunan ezeli rakipleri Galatasaray'a maçın ardından flaş bir göndermede bulundu.
Erol Bilecik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"VERİLMEYEN PENALTININ LİNKİNİ ADALET ARAYAN ARKADAŞLARA GÖNDERECEĞİZ"
"Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar muazzam futbol oynandı ki... Verilmeyen bir penaltımız var. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiniz. Ben burada takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Futbolda adalet herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar. Bunların ne futbolun adaletine ne de gidişatına yakışıyor."
"YOLCULUĞUMUZ UZUN"
"Önümüzde daha uzun bir süreç var. Ligin hala başındayız. Taraftarımıza yeniden teşekkür ederim. Hiçbir zaman unvanı tam olarak oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Bu noktada şampiyonluk kelimesi hak ettiğimiz şeyler ama daha uzun haftalar var. Yolculuğumuz uzun."
"G.SARAY'IN TFF'Yİ ZİYARETİ BİZİ RAHATSIZ ETMEZ"
"Galatasaray'ın TFF'yi ziyaret etmesi?"
"Kulüp yöneticilerinin TFF'ye veya kurumlara gitmesi bizi rahatsız etmez. Onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Bütün mesele, konuları nasıl yorumladığımız"
"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR"
"Türkiye'de futbol sahadan çok sahanın dışında oynanmaya dönmüş vaziyette. Bizim bütün şikayetimiz, futbolu, Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak. Futbol dışına çıkınca, alakasız istatistikler giriyor. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. İşin özeti, lafla peynir gemisi yürümüyor. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Biz penaltımız verilmemesine rağmen, bunu bu gece yine gösterdik. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Kimsenin hakkını da yemeyiz."
"GÜNDEMİMİZDE JESUS KONUSU YOK"
Son zamanda basında çıkan Jorge Jesus ile sözleşme uzatılacak konusuyla ilgili de açıklama yapan Bilecik, “Gündemimizde Jesus konusu yok. O dünyanın tanımış olduğu müthiş uyum içerisinde çalıştığımız çok değerli bir teknik direktör. Bizim için önemli bir şans. Bugünkü konu bizim öncelikle emin adımlarla yola devam etmemiz. Olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın önemi yok. Bu hikayenin sonu inşallah bu sene güzel olacak. Jesus bizim bu konudaki baş hocamız. Yolculuğun ana mimarı kendisi. Ona güvenimiz sonsuz” dedi.
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