Fenerbahçe - Başakşehir maçının son bölümünde anlamlı bir destek vardı. Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için maçın son bölümünde atkılarını ve berelerini saha kenarına attı. Taraftarlar ayrıca, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle tezahüratı" yaptı.