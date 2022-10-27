Sarı-lacivertli taraftarlar, skorun 3-0'a gelmesinin ardından Altay'ı ayağına top her geldiğinde ıslıklarla protesto etti.

Fenerbahçe'de taraftarlar, daha önce ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesinde de 24 yaşındaki kaleciye tepki göstermişti.