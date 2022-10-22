Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu.

Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.