Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada giriş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada statlardaki locaların yüzde 50’lik kısmı kullanılabilirken, Ülker Stadyumu’nda bulunan locaların tamamı doldu.

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