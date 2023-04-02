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Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'e akın etti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçın tüm biletleri tükenirken, yağışlı havaya rağmen sarı-lacivertliler Kadıköy’e akın etti.

Giriş: 02.04.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'e akın etti
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbinin biletleri, satış çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Mücadeleye ev sahibi yapacak Kadıköy’de sarı-lacivertli taraftarlar hafif yağışlı havaya rağmen erken saatlerde stadyum çevresine geldi. Yoğurtçu Parkı'nda toplanan bazı taraftarlar da meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak maça hazırlandı.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Beşiktaş taraftarı bugün tribünde yer almayacak.
Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, taraftarlar tek tek aranarak stadyuma alındı.

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