Fenerbahçeli taraftarlar Danimarka'ya çıkarma yaptı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe'nin Danimarka deplasmanında Midtjylland ile oynayacağı maç için sarı-lacivertli taraftarlar, Herning şehrine adeta çıkarma yaptı.
Giriş: 30.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:43
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşacak.
Kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Herning şehir merkezinde toplanan binlerce taraftarlar, kortej yaparak maçın oynanacağı MCH Arena'ya doğru yola çıktı.
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