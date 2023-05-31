Galatasaray bu akşam oynadığı MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Kimi Galatasaray taraftarları formaları ve bayraklarıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nden geçti.

Cadde üzerinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı ve ellerindeki alkol şişelerini araçların camlarına fırlattı.

Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.