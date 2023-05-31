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Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı taraftarlara saldırdı

Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi´nde Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi aldı. 

Giriş: 31.05.2023 - 01:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı taraftarlara saldırdı
DHA

Galatasaray bu akşam oynadığı MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Kimi Galatasaray taraftarları formaları ve bayraklarıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nden geçti.

Cadde üzerinde bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı ve ellerindeki alkol şişelerini araçların camlarına fırlattı.

Sarı-lacivertli taraftarlar araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı.

Taraftar grubu cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar attı.

Polis ekipleri Bağdat Caddesi´nde yoğun güvenlik önemli aldı.

Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.

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