Fenerbahçe altyapısında yetişen 2001 doğumlu futbolcu Muhammed Gümüşkaya, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı. 1+1 yıllık opsiyonla kiralanan Gümüşkaya, forma giydiği sürede herhangi bir kulübe satılırsa Boluspor satıştan yüzde 15 pay alacak.

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