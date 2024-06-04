Fenerbahçeli Miha Zajc'tan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kulüpten ayrıldığı iddia edilen Miha Zajc, bu iddialara cevap verdi.

Ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Sloven oyuncu şunları söyledi:

''Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil. Çıkan haberlerden sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı. Şu an EURO 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile kontratım 2026 yılına dek devam ediyor.''

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha, 2 gollük katkı yaptı. Zajc toplamda ise sarı-lacivertli formayla 123 maçta 20 gol atıp, 7 asist kaydetti.