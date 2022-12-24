"HAREKET YAPIYORLAR, SUSMAMI BEKLİYORLAR!"

Isınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını öne süren Mert Hakan, "Ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun." şeklinde konuştu.