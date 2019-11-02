02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyük bir Fenerbahçe tutkunu olduğu bilinen Koray Şener, geçen yıl Türk Telekom Stadyumu´nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında tribünde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli´nin Körfez ilçesinde toprağa verilen Koray Şener´in üyesi olduğu 1907 ÜNİFEB taraftar grubundaki arkadaşları, Şener´in ismini okullarda açtıkları kütüphanelerde yaşatıyor.
DUYGULANDIRAN ANLAR
Geçen mart ayında Koray Şener´in daha önce eğitim gördüğü Kocaeli Petkim Ortaokulu´nda bir kütüphane açan 1907 ÜNİFEB üyeleri, bugün de İzmit Yenimahalle Ortaokulu´nda 'Koray Şener Kütüphanesi' ismini verdikleri bir kütüphane açtı.
Kütüphanenin kurdelesinin kesilmesi sırasında Koray Şener´in yazdığı bir şiiri okuyan annesi Gülümser Şener, ardından oğlu için yazdığı dizeleri okudu. Gülümser Şener, "Seni anlatmaya kelimeler yetmez ki. İyi evlat, iyi çocuk, iyi kardeş, iyi arkadaş, iyi dost, iyi sırdaş, iyi torun, iyi amca, iyi insan, iyi adam. İyilerin en iyisi Koray Şener. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Seni çok özledim, seni çok seviyorum oğlum" diyerek acısını dile getirdi.
Oğlunun ismi ile güzel şeyler yapılmasından ötürü mutlu olduğunu söyleyen anne Gülümser Şener, "Böyle şeyler yapılınca çok mutlu oluyorum. Rabbimin takdiri böyle oldu. Oğluma tabii ki çok üzülüyorum ama onun adına yapılan şeyler çok güzel. Çok güzel arkadaşları var. Kendisi çok iyi bir çocuktu. Şiir ruhluydu. Şiir severdi, kitap okumayı severdi. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kütüphane açılışında konuşan Koray Şener´in babası Rıfat Şener de, "Bu kaçıncı kütüphane oldu bilemiyorum. İnşallah daha da artarak çoğalır. Arkadaşları, Koray´ın bıraktığı yerden en az onun kadar devam ediyorlar. Mümkün olduğu kadarıyla kendi çabalarıyla, hiçbir yerden destek almadan, ihtiyacı olan okullara bu tür kütüphaneler açıyorlar. İnşallah bu kütüphanelerde yetişen, bu kütüphanelerden faydalanan çocuklar da en az Koray abileri kadar iyi bir insan olurlar. Çünkü Koray gerçekten iyi bir insandı. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu kütüphanelerde emeği geçen, hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kütüphane açılışının ardından Koray Şener´in ailesi ve arkadaşları okul bahçesinde Koray Şener'in melek olarak tasvir edildiği dev bir pankart açtı. Programın sona ermesinin ardından grup Koray Şener´in mezarına giderek dua okudu.
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