Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek bu müsabakada sakatlık yaşadı. Maça 11’de başlayan Yüksek, 67. dakikada yerini Willian Arao’ya bıraktı. 23 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık sonrasında mücadelenin ardından kulüp yetkililerin desteğiyle stadyumdan ayrıldı. Ayağını zorlamak istemeyen İsmail Yüksek’in sağ ayak bileğinin bandajlı olduğu gözlendi.

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