Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!
Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve Osayi-Samuel'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Üç futbolcunun yaptığı paylaşımlar, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve Osayi-Samuel, Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenildiği maçın ardından ilginç paylaşımlarda bulundu.
Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.
Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.
Osayi ise güldüğü bir fotoğrafı paylaştı.
Bu paylaşımlar, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlanırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise bu paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.