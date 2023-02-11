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Fenerbahçeli futbolculardan, depremzede Kamilcan'a destek

Fenerbahçeli futbolculardan Altay Bayındır ile Arda Güler, depremden 119 saat sonra Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından kurtarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş ile telefonla görüntülü görüştüler

Giriş: 11.02.2023 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeli futbolculardan, depremzede Kamilcan'a destek
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan, sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ve genç oyuncu Arda Güler'le görüştü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır ve Arda Güler, Kamilcan'ımızla görüştü. Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki kaleci ve 17 yaşındaki Arda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan ve kurtarıldığında üzerinde Fenerbahçe forması bulunan Kamilcan'a moral ve destek verdiler.

Altay, Kamilcan'ı ilk oynayacakları maça davet ederken, Arda da tesislere davet ettiği Kamilcan'a forma sözü verdi.

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