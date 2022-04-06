Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi yemekte buluştu. Sarı-lacivertli ekipten Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve U19 takımından Abdullah Kaan Karaca bir restoranda yemek yedi.

Altay Bayındır, bu yemekten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.