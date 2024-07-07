Fenerbahçeli futbolcular Szymanski ve Livakovic sağlık kontrolünden geçti

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EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski ile Hırvatistan Milli Takımı formasını giyen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulübün sponsor hastanesinde bir dizi testten geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, Avusturya kampına katılacak.