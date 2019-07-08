Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekibin A takım futbolcuları ile 19 Yaş Altı takımının genç futbolcuları, tesis binası önünde düzenlenen mangal partisinde buluştu.

Basın mensuplarının da davet edildiği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

ERSUN YANAL BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Yanal daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Futbol A takımı ve U19 takımı bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, gazetecilerle uzun süre sohbet etti.