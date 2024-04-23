Fenerbahçeli futbolcular maç sonu üzüntü yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular üzüntü yaşadı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
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Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
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Hakemin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular yere çökerken, bazı futbolcular da başını öne eğerek sahadan ayrıldı.
İşte o anlar:
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