Fenerbahçeli futbolcular "kafayı" çalıştırdı

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde toplam 10 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, ligde dün Trabzonspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada kafayla 1 gol atarken, diğer kafa vuruşunda top rakibe çarparak ağlara gitti.
Yeni sezona flaş transferlerle giren ve kadrosunu baştan aşağıya yenileyen sarı-lacivertliler, hücum hattının yanı sıra savunma bölgesinden de skor katkısı buldu. Fenerbahçeli futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı. Sarı-lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü.
DURAN TOPTAN 7 GOL
Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti. Yapılan önemli transferlerin ardından duran topları sonuçlandıran oyuncular kadar kullanan isimlerin de etkinliği göze çarptı. Sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Jose Sosa'nın kullandığı duran toplar neticesinde önemli goller bulmayı başardı. Fenerbahçe, geçtiğimiz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların 7'si duran toplardan geldi. Bu süreçte Jose Sosa 2 penaltı golüne imza atarken, Caner Erkin 4 golün hazırlayıcısı oldu.
KAFA GOLLERİNDE SAVUNMA HATASI
Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmaların tamamında en az bir kafa golüne imza attı. Ligde geride kalan 6 maçın 2'sinde gol atmayı başaramayan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise 10 gole imza attı. Söz konusu 4 mücadelenin tamamında en az bir kafa golüne sevinen Fenerbahçe, savunmadan da önemli katkı aldı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'üne hücumcular imza koyarken, kalan 2'sine savunmacılar adını yazdırdı.
5 KAFA GOLÜ 5 FARKLI İSİMDEN
Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti. Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.
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