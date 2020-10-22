Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm oyuncuların yer aldığı yemekte oyuncular keyifli dakikalar geçirdi.

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