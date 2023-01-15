Taraftarlar ise sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" şeklinde sorular sordu.

Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım!"