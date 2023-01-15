Fenerbahçe Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlı golcüsü Enner Valencia, 8. dakikada Gaziantep FK'ye attığı golün ardından sevinmedi.
Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Taraftarlar ise sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" şeklinde sorular sordu.
RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?
Rıdvan Dilmen: "Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum."
İLKER YAĞCIOĞLU NE DEDİ?
İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım!"